FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı - Haber
3. Sayfa

FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı

FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı Dolandırıcı şahıs, koronavirüsten korunmak için gittiği çiftlik evinde yakayı ele verdi Adana'da çiftçilik yapan bir kişi, telefonla genç bir kadını terör örgütü 'FETÖ/PDY' ile korkutup, örgüte finans desteği verdiğinin...

11.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:33
FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı

FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı

Dolandırıcı şahıs, koronavirüsten korunmak için gittiği çiftlik evinde yakayı ele verdi

ADANA - Adana'da çiftçilik yapan bir kişi, telefonla genç bir kadını terör örgütü 'FETÖ/PDY' ile korkutup, örgüte finans desteği verdiğinin tespit edildiği yalanına inandırarak 80 bin lira dolandırdı. Korona virüs salgını nedeniyle çiftlik evinde kendisini karantinaya alan zanlıyı polisler yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesinde yaşandı. İddiaya göre, bir doktorun yanında temizlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Ayten B.'yi, kendisini 'komiser' olarak tanıtan ancak aslında çiftçilik yapan 39 yaşındaki Metin A. aradı. Telefondaki kişi, "Terör örgütü 'FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik çok ciddi bir operasyon yürütüyoruz. Sizin de örgüte maddi destek verdiğiniz tespit edildi. Ancak sizin bu olayla hiçbir bağlantınızın olmadığını biliyoruz" deyince genç kadın panikledi.

Telefon görüşmesinde gelen telsiz sesleri yüzünden karşısındakinin polis olduğuna inanan Ayten B., dolandırıcının, "Sizi temize çıkartmak için evdeki paraların seri numarasını, altınlarda da parmak izi taraması yapmamız gerekiyor. Ancak bu bilgiyi kimseyle paylaşmamanız ve telefonu kapatmamanız gerekiyor" demesi üzerine evdeki 80 bin lira para ve altınları bir poşete koydu.

Ayten B., para ve altınların olduğu poşeti kendi elleriyle sahte polise verdi. Zanlı, kaçıp izini kaybettirirken, dolandırıldığını anlayan kadın soluğu polis merkezinde aldı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte polisin çiftçilik yapan, 'basit yaralama' ve 'mazot kaçakçılığı' suçlarından kaydı olup Şanlıurfa'da hakkında 'yakalama kararı' bulunan Metin A. olduğunu belirledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Metin A.'nın kendisini karantinaya aldığı çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Metin A., ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haber
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haber
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haber
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi Haber
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Fenerbahçe
Şu an buradasınız: FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:43:58. #1.15#
title