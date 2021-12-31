FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran zanlı Trabzon'a getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran zanlı Trabzon'a getirildi

AA - Haberler | Güncel

Trabzon'da kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı adamın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 2,4 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da kendilerini savcı olarak tanıttıkları yaşlı adamın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 2,4 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Ortahisar ilçesinde 65 yaşındaki Y.A'yı telefonla arayan zanlılar, kendilerini savcı olarak tanıttı.

FETÖ üyelerince hesabına para yatırıldığının tespit edildiğini, paraları devlet güvencesine alacaklarını ve operasyon sonrasında tekrar hesabına aktaracaklarını söyleyen şüpheliler, Y.A'dan 240 bin lirayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi.

Y.A'nın verilen hesaba parayı yatırmasının ardından dolandırıcılar, bu kez telefonundan mobil bankacılık uygulamasını silmesini ve kendisine gelen onay kodunu vermesini istediler.

Telefonlarına kurdukları mobil bankacılık uygulamasıyla Y.A'nın hesabını ele geçiren dolandırıcılar, toplam 2,4 milyon lirayı farklı hesaplara transfer etti.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Y.A'nın Trabzon Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcıların ve para transferi yapılan hesap sahiplerinin İstanbul'da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce V.O, M.Ç. ve C.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan V.O. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.A'nın kente getirileceği öğrenildi.

FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran zanlı Trabzon'a getirildi

FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran zanlı Trabzon'a getirildi

FETÖ bahanesiyle 2,4 milyon lira dolandıran zanlı Trabzon'a getirildi

Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jetin sahibi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jetin sahibi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

 Son dakika haberi! Sedat Peker suç örgütü davası; sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor (1)

Son dakika haberi! Sedat Peker suç örgütü davası; sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor (1)

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title