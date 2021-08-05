FETÖ bağlantısı olan 1 kişi tutuklandı
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FETÖ bağlantısı olan 1 kişi tutuklandı

FETÖ bağlantısı olan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de FETÖ/PYD bağlantısı ve aranması olduğu tespit edilen şahıs evine yapılan operasyon sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de FETÖ/PYD bağlantısı ve aranması olduğu tespit edilen şahıs evine yapılan operasyon sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün Eskişehir'deki güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesi, firari şüphelilerin yakalanması ve örgüt üyelerinin gizlendikleri evlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, örgütün "mahrem imam" kadrosunda yer aldığı tespit edilen ve uzun süredir 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranması olan B.D.B'yi, saklandığı eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın, örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu, örgütün eğitim kurumlarında çalıştığı ve 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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