FETÖ, adliye bilgilerini "5A istihbaratçı katipleri" üzerinden sızdırmış

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün katip yapılanmasında "öğretmen" konumunda kadın katiplerin sorumlusu eski hemşire S.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün katip yapılanmasının ayrıntılarına yer verildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün katip yapılanmasında "öğretmen" konumunda kadın katiplerin sorumlusu eski hemşire S.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün katip yapılanmasının ayrıntılarına yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün katip yapılanmasına yönelik soruşturmada, yapılanmada "öğretmen" konumunda kadın katiplerin sorumlusu eski hemşire S.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ayrıntılarına yer verilen katip yapılanmasının "hazırlık" ve "çalışan" olmak üzere iki gruba ayrıldığı belirtildi.

"Hazırlık Grubunun", çalışma evlerinde gizlilik esasına göre, kurs verilerek, sınav ve mülakata hazırlanan katip adaylardan oluştuğu ifade edilen iddianamede, sınavı kazanan katiplerin, mesleğe başladıklarında da "Çalışma Grubunda" yer aldıkları kaydedildi.

Yapılanmada "A", "B" ve "5A" şeklinde grupların yer aldığı aktarılan iddianamede, "A Grubunda" örgütün kendi güdümünde hareket edecek eleman temini ile bu elemanların yetiştirilerek hazırlanması ve sınavı kazandırarak yapı içerisinde yine örgütün güdümünde önemli yerlere yerleştirilen, yapıyı bilen katiplerin bulunduğu vurgulandı.

Adliye katip alımlarında, örgütün diğer yapılanmaları olan esnaf, asker, emniyet, savcı, hakim yapılanması içerisinden referans ile katip sınavlarında yardım edilen ancak örgüt içerisinde önemli yerlere getirilmeyenlerin ise "B Gurubunda" yer aldığı vurgulanan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"5A Grubu örgütün adliye katip yapılanması içerisindeki istihbaratçı katiplerin bulunduğu gruptur. Bu grubun gerek katip gerek adliye memurları ve gerekse hakim, savcı hakkında rüşvet, zimmet, sosyal yaşam, zaafları ve önemli davalar, örgüt mensuplarının davaları hakkında istihbari bilgi toplayarak, önemli görülen tüm bilgi, belge, iddianame vb. evrakların suretlerini alarak, il sorumlusuna, onun aracılığıyla bölge sorumlusuna ve sonra da Ankara'ya gönderilmesini sağladığı anlaşılmıştır."

5A istihbaratçı katiplerin direkt il katip sorumlusuna bağlı faaliyet gösterdiği ifade edilen iddianamede, bu gruptakilerin zaman zaman 30 kişilik gruplar halinde bölge toplantıları yaptığı, yapılan ya da yapılacak işlerin burada karara bağlandığı ve yeni kararların burada iletildiği aktarıldı.

Sanığın örgüt mensuplarıyla telefon görüşme kayıtları tespit edildi

S.Y'nin örgüt mensuplarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin yer aldığı HTS kayıtlarına da yer verilen iddianamede, sanığın örgütün katip yapılanması içerisinde Gaziantep bölgesinde "müdür yardımcısı" konumundaki firari Hasan kod adlı H.Y. ile 41 kez, yine aynı yapılanmada dar bölge sorumluları olan Zeynep kod isimli D.K. ile 410 kez, Reyhan kod adlı H.D. ile 90 kez, T.K. ile 145 kez ve 5A sorumlusuyla ise 53 kez görüşme kaydının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın yine kadın zabıt katipleri B.K. ile 6, F.Y. ile 1, H.S. ile 11, S.I. ile 33, S.Ö ile 122, R.D. ile 42, H.K. ile 28, M.A ile 29 ve T.Y ile 33 kez görüştüğü kaydedilen iddianamede, bazı aramaların ise örgüt tarafından sıkça kullanılan "ardışık arama" yöntemiyle olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA