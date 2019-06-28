FETÖ adına himmet ve maaş promosyonu toplamışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının alındığı duruşmada dinlenen eski astsubay Bülent B, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edildiğini ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılamasına devam edildiğini söyledi.

FETÖ yapılanması ile Adana'da tanıştığını, Erzincan'da görevlendirilmesinden sonra burada da örgüt bağının sürdüğünü anlatan Bülent B, "sohbet" adı verilen örgüt toplantılarına katılanlardan birinin de sanık eski astsubay Mustafa Kundakçı olduğunu söyledi.

FETÖ, üyelerinden maaş promosyonu toplamış

Tanık Hakan H, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak hakkındaki hapis cezasının ertelendiğini anlattı.

Sanık Mustafa Serhat Akdolu'yu tanıdığını belirten Hakan H, Gelibolu'ya tayininin çıkmasından sonra bir süre ev bulamadığını, örgütte "Metin" kod adıyla tanıdığı kişinin kendisini Akdolu ile tanıştırarak onun evinde kalmasını sağladığını kaydetti.

Belirli aralıklarla eve gelen Metin'in sohbet verdiğini belirten Hakan H, Akdolu'nun FETÖ'nün yaşam tarzına çok uygun biri olmadığını ve örgüte sıcak bakmadığını ifade etti.

Metin'in, maaşının bir bölümünü "himmet" olarak istediğini ancak kendisinin vermediğini ileri süren Hakan H, sanık Akdolu'nun örgüte para yardımı yapıp yapmadığını da bilmediğini beyan etti.

Tanık Hakan H, "Metin" kod adlı sözde FETÖ imamının, banka tarafından müşterilerine verilen maaş promosyonunu dahi örgüt adına istediğini söyledi.

Davanın görülmesine 1 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek.

Kaynak: AA