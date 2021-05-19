FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı

FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD Kongresinde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için yeni bir lobi firması ile anlaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD Kongresinde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için yeni bir lobi firması ile anlaştı.

AA muhabirinin kamuoyuna açık kaynaklardan edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 2019'da Washington'da faaliyete geçirdiği ve lobi faaliyetlerinin ana kumandası konumundaki yapılanması olan "Yurttaş Savunma için Ulusal Konseyi (NCCA)", "Mehlman Castagnetti Rosen&Thomas" lobi firması ile anlaştı.

FETÖ'nün ABD Kongresinde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için anlaştığı söz konusu firma, "Türkiye için demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmak, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin ele alınmasına yönelik önerilerde bulunmak ve özellikle Türkiye'de ve yurt dışında Gülen Hareketi'ne yönelik ihlalleri ele almak" amacıyla ABD Kongresine bildirimde bulundu.

15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişimin ardından Türkiye'de tutunma şansı kalmayan ve sonraki süreçte tüm kurumları ve insan kaynaklarıyla ABD'yi merkez edinen FETÖ, geçen 5 yıllık sürede ülkedeki varlığını güçlü göstermeye çalışıyor.

Ülkede siyasetin el değiştirmesini fırsat bilen örgütün, Türkiye ile ilgili henüz yol haritası tam netleşmemiş olan Joe Biden yönetimine şirin gözükmek ve onun Türkiye'ye olan bakışını negatife çevirmek için ilgili tüm kurumlarını harekete geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Sibel Can Pınar Altuğ Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:18:23. #1.15#

title