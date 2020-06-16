Fetihtepe mahalle bahçesine kavuşuyor Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde inşa edilen mahalle bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, "Çocuklarımızın oynayabileceği, hanımefendilerin, beyefendilerin, dedelerimizin, nenelerimizin gelip istirahat edebilecekleri bir mahalle bahçemizin inşasını gerçekleştiriyoruz "dedi.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesinde inşa edilen mahalle bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, "Çocuklarımızın oynayabileceği, hanımefendilerin, beyefendilerin, dedelerimizin, nenelerimizin gelip istirahat edebilecekleri bir mahalle bahçemizin inşasını gerçekleştiriyoruz "dedi.

Beyoğlu Belediyesi ailelerin yüzünü güldüren 'Mahalle Bahçeleri' projesini ilçenin dört bir yanına yayıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendi mahallelerinde rahatça zaman geçirebileceği alanlar olarak inşa edilen Mahalle Bahçeleri'nin 6.sı Fetihtepe Mahallesi'nde inşa ediliyor. 600 metrekare alana inşa edilen projenin bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahalle bahçesiyle Fetihtepe Mahallesinin nefes alacağını söyledi.

Fetihtepe mahallesi nefes alacak

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, "Beyoğlu Fetihtepe Mahallemizdeyiz. Burada özellikle çocuklarımızın oynayabileceği, hanımefendilerin, beyefendilerin, dedelerimizin, nenelerimizin gelip istirahat edebilecekleri bir mahalle bahçemizin inşasını gerçekleştiriyoruz. Bu mahalle bahçemizin yapılmasıyla Fetihtepe Mahallemiz nefes alacak. Çocuklarımızın oynayabilecekleri bir yeşil alanları olacak, oyun grupları olacak. Çocuklara toprakla oynayabilmeleri için bir de hobi bahçesi yapıyoruz. Böylece farklı ünitelerden oluşan yaklaşık bir dönümlük mahalle bahçemizin tamamlanmasıyla birlikte açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Proje kapsamında 42 tane mahalle bahçesi yapılacak

Beyoğlu'nun tamamına yaygınlaştırılması planlanan proje kapsamında şuana kadar 5 tane mahalle bahçesi tamamlanarak hizmete açıldı, 3 tanesinde ise çalışmalar devam ediyor. Toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor. Vatandaşlara şehrin kalbinde, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunulmuş oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA