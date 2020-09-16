Fetih yetkilisinden "BAE, 2010'dan bu yana Filistin'i boykot ediyor" açıklaması Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2010'dan bu yana Filistin'i boykot ettiğini söyledi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2010'dan bu yana Filistin'i boykot ettiğini söyledi.

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Rucub, BAE'nin 2010 yılından bu yana Filistin'i boykot ettiğini ve Abu Dabi'deki Filistin büyükelçisinin hiçbir ulusal güne davet edilmediğini belirtti.

Rucub, "Bugünden sonra BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile onun dışındakilerin kendi ihanetlerini ve suç ortaklıklarını örtbas etmek için Filistin kartını kullanmalarına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in son 2 yıldır Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Filistin'e yapılan yardımların durdurulmasını istediğini söyleyen Rucub, bu nedenle daha önceki Arap zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda yapılan yardımların kesildiğine işaret etti.

Kaynak: AA