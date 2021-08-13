"Fetih ve Medeniyet"İn 3. Sayısında Eskişehir'in Erenler Denizinde Gönül Yolculuğu

Eskişehir Valiliğimizin şehir ve değer araştırmaları dergisi olan "Fetih ve Medeniyet"in üçüncü sayısı; Kuruluş'tan Kurtuluş'a Eskişehir'in manevi tarihini ve bu tarihi yazan erenleri bütünleyici bir gözle ele alıyor.

Eskişehir Valiliğimizin şehir ve değer araştırmaları dergisi olan "Fetih ve Medeniyet"in üçüncü sayısı; Kuruluş'tan Kurtuluş'a Eskişehir'in manevi tarihini ve bu tarihi yazan erenleri bütünleyici bir gözle ele alıyor.

Vali Erol Ayyıldız "Erenler Şehri Eskişehir" başlıklı yazısında derginin ilk sayısında, Kuruluş'un beşiğindeki ilk fethedilen kale olan "Karacahisar" dosyasıyla tarihe şerh düşüldüğünü, ikinci sayısında "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle Yunus Emre'nin disiplinler arası ve dönemiyle birlikte kapsamlı bir şekilde ele alındığını, üçüncü sayısında ise "gönüllerin fethedildiği bir medeniyet"in izinin sürülmeye devam edildiğini belirtti. Vali Ayyıldız yazısının devamında şunları kaydetti:

"Elbette hepsini sadırlardan satırlara sığdırmak mümkün değildir ancak Yunus'un 'Erenler bir denizdir aşık gerek dalası' sözüne ve davetine uyarak erenler denizinden 'gevher'ler çıkarmaya gayret ettik.

Kuruluş'tan Kurtuluş'a hayatlarını bir medeniyet inşa etmeye vakfeden ve bu toprakları bizlere vatan kılan nice erenlerden numuneler sunduğumuz dergimizde 'Her ne iş eylerseniz Allah için/ Eyleyesiz hasbeten-li'llah için' diyen yiğitler yiğidi Battal Gazi'den 'İnsanın özü akıl, aklın özü de sabırdır. ' diyen ve insanın sorumluluğunu hatırlatan Şeyh Sühreverdi Hazretlerine, hikmetli nasihatleriyle Anadolu gölüne milli-manevi değerlerimizi mayalayan Nasreddin Hocamız'dan Milli Mücadele'de ön saflarda yer alan, İstiklal Savaşı'mızın manevi liderleri olan din adamlarına, müftülere kadar; 'Tapduğun tapusunda' pişen Yunus Emre'den huzurun mimarları Şeyh Şücaeddin Veli ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye kadar geniş bir perspektifle Eskişehir ekseninde manevi tarihimize dair küçük bir gönül yolculuğuna çıktık.

Dergimizin adındaki 'fetih' kavramının mana dünyasına sadık kalarak 'erenler'i maddi ve manevi yönleriyle ele aldığımızdan türbeler, zaviyeler ve bu yöndeki kazılara dair çalışmalara da yer verdik. Nitekim dergimizin isminin üstündeki 'Madde ve Mananın Fethi' ibaresi de bu yöndeki gayret ve ümidimizin değişmez nişanesidir.

Şehrin kültür ve değerlerini ortaya çıkaracak güzellikler üretmek gayreti içinde farklı alan ve sektörlerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Eskişehir'e hizmet etmeyi mukaddes bir görev ve ibadet kabul ediyoruz. Zira Eskişehir'e hizmet etmek bizim için aynı zamanda bu toprakların bağrından çıkardığı nice değerlerine hizmet etmek demektir. Bir zamanlar Şeyh Edebali'nin yaşadığı ve onun izlerini hala taşıyan bu şehrin onun vizyonunu her sektör ve alanda geleceğe taşıyacağına dair inancımız tamdır.

'Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak' ümidiyle yola çıktığımız 'Fetih ve Medeniyet' dergimizin ilk sayısında da vurguladığımız gibi köklerimizle tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin mirasına tutunurken diğer yandan -tıpkı ecdadımızın rüyasında olduğu gibi- kollarımızı insanlığa ve geleceğe açtık. Seyyidler, erenler şehri Eskişehir'de bu rüyayı hakikat kılan manevi değerlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; Fetih ve Medeniyet dergimizin yayınlanmasında emeği geçenlere; yazılarıyla katkı sağlayan tüm akademisyenlere, araştırmacılara teşekkür ediyor; hayırlara vesile olması temennisiyle selam ve saygılarımı sunuyorum. "

Fetih ve Medeniyet dergimizin tüm sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www. eskisehir. gov. tr/fetih-ve-medeniyet-dergisi2

Kaynak: Habermetre