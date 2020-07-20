Fetih ve Hamas'tan İsrail'in ilhak planına karşı ortak gösteri düzenleme kararı
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Fetih ve Hamas'tan İsrail'in ilhak planına karşı ortak gösteri düzenleme kararı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in ilhak planı ile ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı'na (Yüzyılın Anlaşması) karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortak gösteri düzenleme kararı aldı.

Fetih ve Hamas'tan İsrail'in ilhak planına karşı ortak gösteri düzenleme kararı
20.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:21

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in ilhak planı ile ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı'na (Yüzyılın Anlaşması) karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortak gösteri düzenleme kararı aldı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketi Merkez Konsey Genel Sekreteri Cibril er-Rucub'un hareketinin Hamas ile Gazze Şeridi'nde gelecek günlerde ortak bir gösteri düzenleme kararı aldığını duyurduğu belirtildi.

Rucub, kesin bir tarih vermediği gösteride Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistinli fraksiyon liderlerinin birer konuşma yapacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu gösteri, Yüzyılın Anlaşması ile ilhak planları aracılığıyla davası tasfiye edilmek istenen Filistin'in buna karşı bir ve ortak duruşunun güçlendirilmesi için tarihi bir adım olacaktır."

Öte yandan Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye de yaptığı yazılı açıklamada, gösterinin yapılacağını teyit ederek, bu gösterinin İsrail'in ilhak planına ve ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı'na karşı Filistinli tarafların birliğinin bir neticesi olarak Gazze Şeridi'nde yakın zamanda yapılacağını kaydetti.

Hayye, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin de bir konuşma yapacağını vurgulayarak, "Bu, tüm taraflara, birlikte ortaya koyduğumuz duruşumuzun açık bir mesajı olacaktır." dedi.

Fetih ve Hamas Hareketleri, 2 Temmuz'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı almıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Kaynak: AA

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