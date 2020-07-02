Fetih ve Hamas'tan İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı
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Fetih ve Hamas'tan İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı

Fetih ve Hamas Hareketleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı aldı.

Fetih ve Hamas'tan İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı
02.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:31

Fetih ve Hamas Hareketleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı aldı.

Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, video konferans yöntemiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Genel Sekreter Rucub, "Filistin davasına gelen tehditler karşısında Hamas'la tam uyum içinde çalışıyoruz." dedi.

Fetih Hareketi'nin Hamas'la yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyen Rucub, "Bugün bu buluşma iki hareket arasında yapılan telefon görüşmelerinin bir sonucudur. Bir süredir beraber çalışmaya başladık." diye konuştu.

Yeni bir sayfa açarak Filistin halkına iyi bir yönetim modeli sunacaklarını söyleyen Rucub, şöyle devam etti:

"Bugün tek bir ses ve tek bir bayrak olacağız, tüm ayrılıklardan ve çekişmelerden uzak stratejik bir vizyonla tehditlere karşı koyacağız."

Rucub, ortak direniş sürdürmenin gerekliliğine işaret ederek, bu durumu Filistin'de milli birliği sağlamak ve korumak için tarihi bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri de iç siyasete dair bütün anlaşmazlıkları dondurduklarını belirterek, Filistin davasının karşılaştığı tehlike karşısında değerli ve stratejik bir ittifak kurmanın önemini vurguladı.

Aruri, "Biz ve Fetih Hareketi, işgal güçlerine ve planlarına karşı görüş ayrılığında değiliz. Bu plan karşısında sağlam ve doğru bir şekilde durarak onu başarısızlığa uğratmalıyız." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuyla ilgili açıklamalarından övgüyle söz eden Aruri, ortak hareket ederek işgale karşı zafere ulaşacaklarını söyledi.

Bu konuyla ilgili bütün sahalarda direnişe devam edeceklerini belirten Aruri, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail tarafından ortaya konulan seçenekleri hiçbir milli gücün kabul etmesi mümkün değil. Hamas, Filistin hükümetinin kanuni, diplomatik ve siyasi alanlarda uluslararası muhataplarına karşı atacağı adımları destekliyor."

İsrail'in amacının Filistin halkını zorla göç ettirerek tüm Filistin topraklarını işgal etmek olduğuna dikkati çeken Aruri, Filistin halkından ilhak planına karşı gösterilere devam etmelerini istedi.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

-İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, dün İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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