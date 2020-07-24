Fetih ve Ayasofya ruhu Başakşehir'de
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Fetih ve Ayasofya ruhu Başakşehir'de

Fetih ve Ayasofya ruhu Başakşehir'de Başakşehir Belediyesi, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' ile Fatih Sultan Mehmet'in resimlerini Başakşehir'deki istinat duvarına resmederek bu anlamlı güne hatıra bıraktı.

24.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:40

Fetih ve Ayasofya ruhu Başakşehir'de

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' ile Fatih Sultan Mehmet'in resimlerini Başakşehir'deki istinat duvarına resmederek bu anlamlı güne hatıra bıraktı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kayabaşı Mahallesi Albayrak Sokak'ta, TOKİ Şehit Teğmen Abdülselam Özatak İlkokulu'nun istinat duvarına resmedilen grafitinin önünde video çekerek duvar resminin tanıtımını yaptı. Ünlü isimlerin Ayasofya ile ilgili sözlerini hatırlatan Başkan Kartoğlu, şunları söyledi: "Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!" ifadeleriyle umut aşılıyordu Üstat Necip Fazıl Kısakürek. "Ayasofya! Ey muhteşem mabet! Merak etme. Fatih'in torunları yakında bütün putları devirip seni camiye çevirecekler" diye zihinlere nakşediyordu Osman Yüksel Serdengeçti. "Seni ey mabedim utansınlar, Kapayanlar da, açmayanlar da!" dizeleriyle ulu hakan Fatih Sultan Mehmed'in bedduasını hatıra getiriyordu Arif Nihat Asya. "Ayasofya, hakkın batıla galebesinin sembolüdür" sözleriyle ulu mabedin zihinlerde ne anlama geldiğini hatırlatıyordu Necmeddin Erbakan."

"Esaret bitti, zincirler kırıldı"

Duvar resminde "Esaret bitti, zincirler kırıldı" yazılmasına atıf yapan Kartoğlu, şöyle devam etti: "Ve mübarek cuma günü imzaladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden kararnameyi. Esaret bitti, zincirler kırıldı. Tarihe not düşüldü yeniden. İslam alemi için 'Egemenlik sembolü' olan Ayasofya yeniden vaziyet-i kutsiyesine çevrildi. 86 yıldır ayakkabılarla çiğnenen 'Ulu mabet' şimdi seccadelerle bezendi ve nazenin cemaatinin gözyaşları içinde secdeye kapanacağı günü bekliyor. Bizler de, bu sevinç ve tarihi an hiç unutulmasın diye Fatih Sultan Mehmet Han ile Ayasofya Camisi'ni Başakşehir'in duvarlarına nakşettik. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

Başkan Kartoğlu, duvar resminin önündeki videosunu tüm sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fetih ve Ayasofya ruhu Başakşehir'de

Kaynak: İHA

Manşet

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