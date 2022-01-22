Fetih Vakfı ile Özgür-Der, İdlib'de birinci kademe sağlık merkezi açtı - Haberler
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Fetih Vakfı ile Özgür-Der, İdlib'de birinci kademe sağlık merkezi açtı

Fetih Vakfı ile Özgür-Der, İdlib'de birinci kademe sağlık merkezi açtı
AA / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Fetih Vakfı ile Özgür-Der, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yerinden edilmiş sivillere ücretsiz hizmet verecek sağlık ocağının açılışını yaptı.

Fetih Vakfı ile Özgür-Der, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yerinden edilmiş sivillere ücretsiz hizmet verecek sağlık ocağının açılışını yaptı.

Uluslararası kuruluşların İdlib'deki hastanelere desteğini kestiği dönemde Fetih Vakfı ile Özgür-Der, birinci kademe sağlık kurumunu hizmete açtı.

"Muzaffer ve Hatice Uzuner" adı verilen sağlık merkezi, kentin kuzeyindeki Meşhed Ruhin bölgesinde Esed rejimi güçlerinin evsiz bıraktığı sivillere ücretsiz hizmet verecek.

Fetih Vakfı Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meşhed Ruhin bölgesinde binlerce sivilin yararlanacağı birinci basamak sağlık ocağını hizmete açtıklarını söyledi.

Sağlık hizmetinden yaklaşık 20 bin kişinin yararlanacağını kaydeden Bulat, "Merkezde görev alacak 2 doktor ve 4 hemşire, savaş mağduru, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek." dedi.

AA / Ahmet Karaahmet - Son Dakika Haberleri

Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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