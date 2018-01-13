Fetih'ten "Uluslararası Mekanizma" Kurulması Çağrısı

Fetih Hareketi, Filistin meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta yaptığı toplantıda siyasi meseleler ve ABD'nin Kudüs kararının ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, " Washington yönetiminin Kudüs kararı, ABD'nin siyasi süreçteki gözlemci rolünü bitirdi ve tamamen İsrail yanlısı olduğunu ispatladı." ifadesine yer verildi.

Filistin meselesinin çözümü ve mevcut krizden çıkılması için BM gözetiminde uluslararası bir mekanizma kurulması istenen açıklamada, ayrıca yarın Ramallah'ta yapılması planlanan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin Kudüs konulu toplantısıyla ilgili hazırlıkların da görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Fetih'in bölünmenin son bulması ve birlik ve beraberliğin sağlanması için tüm engellerin üstesinden gelmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Filistin Merkez Konseyi toplantısını boykot edeceğini duyurmuştu.

İslami Cihad açıklamasında, toplantının Ramallah'ta yapılmasının boykot nedenlerinden biri olduğu ifade edilerek, toplantıdan önce uzlaşı anlaşmalarında geçen maddelerin uygulanmış olması gerektiği kaydedilmişti.

Filistin Merkez Konseyinin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla yarın düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına verilecek yanıtlar ile İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin masaya yatırılması planlanıyor.

Konsey, son toplantısını 2015'te Ramallah'ta yapmıştı.