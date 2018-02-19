Fetih Suresi Okumadan Derse Başlamıyorlar

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in zaferi için dersten önce Fetih Suresi okuyor.

Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sınıfa girdiklerinde, sınıf temsilcisinin okuduğu Fetih Suresini önlerindeki Kur'an-ı Kerim'den takip ediyor. Öğrenciler daha sonra operasyona katılan Mehmetçik için dua ediyor.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı, kahraman Türk ordusunun Afrin'de 7 düvele karşı mücadele ettiğini söyledi. Öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Ergen, "Bugün gururluyum çünkü Nene Hatunlarımız, Şarkışlalı bacılarımız bitmemiş, bitmeyecek. İnşallah bu gençler bu şuurda olduğu ve bu olayın farkına vardığı sürece, bu ülkeye, bu millete, bu devlete kimse diz çöktürtemeyecek." dedi.

Okul Müdürü Yasemin Uzundal da öğrencilerin bu davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Öğrencilerimiz, her gün ilk derse Fetih Suresi ile başlıyor. Suriye'de, terör örgütleri ile savaşıyor gibi görünüyoruz ama esasında mücadele ettiğimiz 7 düvel, bunun bilincindeyiz. Orada Amerikalı'sı, İngiliz'i, Hollandalı'sı teröristler arasında maalesef. Bütün ruhumuzla Mehmetçik'imizin yanındayız, gerek duyulduğunda biz de cepheye seve seve gideriz." diye konuştu.

Öğrenci temsilcisi Şefika Sude Karabulut da öğrenci arkadaşlarının dualarıyla Mehmetçik'in yanında olduğunu söyledi. Mehmetçik için her sabah Fetih Suresi okuyup dua ettiklerini dile getiren Karabulut, "Vatan, bayrak ve bizim için hiç çekinmeden, korkmadan teröristlerle çarpışan gazi olan, şehit olan tüm ağabeylerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ders aralarında asker ağabeylerine moral mektubu yazan 12. sınıf öğrencisi Emine Kızıltuğ, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere güç ve kolaylık diledi. Kızıltuğ, gönüllerinin ve dualarının asker ağabeylerinin yanında olduğunu da vurguladı.