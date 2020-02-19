Fetih Şenlikleri için geri sayım başladı

19.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:31

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar başladı. 3 Nisan Cuma günü II. Selim döneminin anlatıldığı sempozyum ile başlayacak olan şenlikler, 19 Nisan Pazar günü Rahvan Atları Koşusu ile son bulacak.