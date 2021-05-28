Fetih nesli e-Fetih'de buluşuyor

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl büyük heyecan ile kutlanan İstanbul'un Fethi ve Kudüs'ün Fethi bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda bir dizi etkinlikle kutlanacak.

AYNI HEYECAN VE COŞKUYLA

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal HALICI 'www.e-fetih.com' internet sitesinde canlı yayınlanacak olan İstanbul'un Fethi ve Kudüs'ün Fethi Programı hakkında açıklama yapan AGD, "Dijital ortamlarda aynı stadyumdaymış gibi fethin heyecanını ve coşkusunu göstermiş olacağız" dedi.

İstanbul'un Fethi ve Kudüs'ün Fethi kutlamalarını koronavirüs önlemleri kapsamında sanal ortama taşıyan AGD, 'E-Fetih Programı' için katılımcılara birçok sürpriz hazırladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in övgüsüne nail olan kumandan ve ordularının anılacağı İstanbul'un Fethi ve Kudüs'ün Fethi programı 29 Mayıs Cumartesi saat 21.00'da 'www.e-fetih.com' internet sitesinde canlı yayınlanacak. Her katılımcıya özel hazırlanan e-fetih biletleriyle merak uyandıran AGD, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"FETİH AŞKINI GENÇLERE AŞILAYACAĞIZ"

İstanbul Fethi ve Kudüs'ün Fethi kutlamalarına neden bu kadar çok önem verdiklerini açıklayan AGD, "Fethi kutlamalarının en önemli gayesi, fütuhat ruhunu, fetih aşkını, zulme karşı durma ve zalime engel olma bilincini, her şart altında hakkın yanında yer alma cesaretini genç nesillere aktarabilmektir. Faize dayalı küresel sömürü sistemi bankalar aracılığıyla tüm yeryüzünü tasallutu altına almıştır. Hakkı üstün tutmayan, adil bir düzen için gayret etmeyen, mevcut küresel sömürü düzenine karşı çıkmayan zihinlerin fütuhat anlayışına öncülük yapmaları mümkün olamaz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN FETHİ İSLAM'IN AVRUPA'DAKİ VARLIĞININ TEMİNATIDIR"

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal HALICI İstanbul'un Fethi'ne dikkat çeken AGD ve MGV, "İstanbul'un Fethi, öncelikle İslam'ın yani hakkın batıla galibiyetine en güzel bir timsaldir. İstanbul'un Fethi, yeryüzünde adaletin zulüm karşısında hâkimiyetini perçinlemiştir. Bu muhteşem fetih, İslam'ın Avrupa'daki varlığına teminat olmuştur. İstanbul'un Fethi ile birlikte asırlarca insanlara kan kusturan Bizans ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'un Fethi, inanmış bir kumandanın ve onun inanmış askerlerinin karşısında hiçbir engelin dayanamayacağını göstermiştir. Aynı şekilde bu fetih, inancın emrindeki teknolojinin kana, gözyaşına ve katliama sebep değil, bilakis insanlığın hayrına vesile olacağının da bir göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"FETİH PROGRAMIMIZI E-FETİH ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

HALICI AGD, "Tüm dünya halklarının yeniden fütuhat anlayışını kuşanmış bir neslin öncülüğünde Yeni Bir Dünya'nın kurulmasına ihtiyacı vardır. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı fetih programımızı e-Fetih şeklinde gerçekleştireceğiz. 29 Mayıs Cumartesi Türkiye saati ile 21:00'da dijital ortamlarda aynı stadyumdaymış gibi fethin heyecanını ve coşkusunu sizlere göstermiş olacağız" diyerek, hiçbir engelin fetih coşkusunun önüne geçemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler