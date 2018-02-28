Okulda Fetih Marşı'yla Derse Girip Hücum Marşı'yla Teneffüse Çıkıyorlar

Samsun'un Ladik ilçesinde bir lisede öğrenciler Fetih Marşı'yla derse girip Hücum Marşı'yla teneffüse çıkıyor.

AMAÇ; MİLLİ TARİH ŞUURU OLUŞTURMAK

Okul Müdürü Behzat Dikmen, öğrencilerde "milli tarih şuuru" oluşturmak istediklerini belirtti.

"BİRÇOK OKUL ÇEŞİTLİ MÜZİK ÇALIYOR, BİZ FARKLI OLALIM"

Okul Müdürü Dikmen, "Birçok okulda çeşitli müzikler çalınıyor. Biz farklı olalım. Bu müzik ile öğrencilerimize milli bilinç oluşturalım istedik" dedi.