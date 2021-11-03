Fetih İnsani Yardım Vakfından Suriyeli ailelere gıda yardımı

Fetih İnsani Yardım Vakfı tarafından, İdlib'in güneyinde bulunan Cebeli Zaviye bölgesindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Şenol Topal, yazılı açıklamasında, yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Cebeli Zaviye bölgesinde halen çok sayıda sivilin yaşadığını belirtti.

Savaş mağduru ailelerin gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini bildiren Topal, Suriye'nin birçok bölgesinde insani yardım çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Topal, yardım çalışması yürüttükleri bölgenin oldukça sıkıntılı bir noktada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"500 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk, kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi bir ailenin genel mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeler yer alıyor. Kış mevsimi yaklaşıyor ve çalışmalarımız yoğunlaşacak. Vakıf olarak Suriye'deki yardım faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Savaşın yanında mevsimsel şartlarında insanları mağdur etmesini önleme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Suriye'ye kış mevsimi boyunca 100 tır dolusu insani yardım malzemesi göndermeyi hedefliyoruz."