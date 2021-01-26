Fetih Hareketinden Cibril er-Rucub: "ABD ve İsrail Hamas'la ittifakı kabul etmiyor"

Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, ABD ve İsrail'in Fetih'in Hamas ile ittifakını kabul etmediğini söyledi.

Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, ABD ve İsrail'in Fetih'in Hamas ile ittifakını kabul etmediğini söyledi.

Filistin resmi televizyonuna konuşan Rucub, "Biz herkese açık bir hareketiz, projemiz ulusaldır ve kimseyi veto etmeyiz. Hamas Hareketi de ulusal projenin ortağıdır. Bizler, işgale karşı ulusal bir cephe oluşturma taraftarıyız. Ancak ABD ve İsrail Hamas'la ittifakı kabul etmiyor." dedi.

Rucub, Fetih Hareketinin yasama seçimlerine tek listeyle gireceğini hatırlatarak saygın, onurlu ve hırslı bir Fetih destekçisinin hareketin ortak kararına karşı olacağını zannetmediğini belirtti.

Filistin yönetiminin tüm Filistinlileri bir araya getiren Ulusal Konsey oluşturma çabası içinde olduğuna işaret eden Rucub, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih Hareketinin Merkez Komitesine Gazze'nin sorunlarının çözümü için bir vizyon sunduğunu, şubat başında Kahire'de yapılacak diyalog görüşmeleri öncesinde bunun uygulanmasını arzuladığını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi 15 Aralık'ta imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar