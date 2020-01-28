Fetih Hareketi: "Yüzyılın Anlaşması"na karşı direnişe başlayacağız
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Fetih Hareketi: "Yüzyılın Anlaşması"na karşı direnişe başlayacağız

Fetih Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etme projesi olduğunu, bu planı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

28.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:04
Fetih Hareketi:

Fetih Hareketi, ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planının davasını tasfiye etme projesi olduğunu, bu planı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Yardımcısı Fayiz Ebu Ayta AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin her tarafında protestolar düzenlediklerini belirterek, "Bugün hep birlikte Trump'ın planına karşı meydanlara çıktık." dedi.

Ebu Ayta, Fetih Hareketi'nin direnişe başlayacağına vurgu yaparak, "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin bu planla mücadele etmek için birlik olmaları ve iç bölünmüşlüğe son vermeleri gerektiğini belirten Ebu Ayta, Arap ülkelerine sözde barış planına karşı Filistin halkının yanında durma çağrısı yaptı.

Ebu Ayta, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmeye gitmelerinin, Filistin'e ihanet anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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