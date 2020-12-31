Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar, İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç
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Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar, İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

31.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 01:00
Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar, İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

Fetih Hareketi, uluslararası hukukun ve uluslararası meşru kararların, barışın sağlanması ve İsrail-Filistin çatışmasına çözüm için doğru başlangıç olduğunu bildirdi.

Fetih Hareketi, uluslararası hukukun ve uluslararası meşru kararların, barışın sağlanması ve İsrail-Filistin çatışmasına çözüm için doğru başlangıç olduğunu bildirdi.

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi, hareketin 56'ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistin-İsrail çatışmasının, uluslararası hukuk ve uluslararası meşru kararlara uygun şekilde çözülmesi, bölge ülkeleri ve dünyada güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik doğru başlangıç" ifadesi kullanıldı.

Fetih Hareketi, uluslararası toplumu; daha adil ve eşit olmaya, dünyanın diğer ülkeleri gibi Filistin halkının da kendi devletlerinde özgürlük, onur ve bağımsızlık haklarını tanımaya çağırdı.

Açıklamada, Filistin meselesinin, Arap ulusunun kurtuluşu, uyanışı, birliğini ve saygınlığını yeniden kazanmasının adresi olduğu vurgulandı. Ayrıca Arap dünyasına Arapların maslahatlarına ve temel meselesi olan Filistin meselesine bağlı kalmaları çağrısında bulunuldu.

Filistin silahlı direnişinin 1965'te başlamasıyla tarihi bir aşamanın çizildiği; Filistin halkının inisiyatifi yeniden ele geçirdiği, bağımsız ulusal kararlarını ve kaderini tayin hakkını ele aldığı kaydedildi.

Hareketin, 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) yaşanan adaletsizliğe yanıt olarak kurulduğu aktarılan açıklamada, böylece Filistin halkının kurtuluş mücadelesinde ön saflarda yer almasının, Filistin meselesi ile kaderini tayin konularında karar mercisi olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması başta olmak üzere devrimin başlangıç noktası olan hedefler ve dayanakların sadece taktiksel değil aynı zamanda ulusal ve değişmez bir taahhüt olduğu aktarıldı.

Açıklamanın son bölümünde "Fetih Hareketi, 1965 yılındaki devrimiyle yola çıktığı aynı kararlılık ve azimle; hedeflerine ulaşmak için mücadeleye devam edecektir." mesajı yer aldı.

İsrail işgaline karşı kurulan ilk Filistin direniş hareketlerinden biri olan Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat'ın önderliğinde kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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