Fetih Hareketi'nden Hamas-Dahlan Görüşmesine Tepki

Filistin Fetih Hareketi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Hamas ile Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında devam eden görüşmelere tepki göstererek, "Mısır'ın Filistin halkının sırtından hançerlenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi.



Genel Sekreter Rucub, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır, Hamaslı yetkililer ile Muhammed Dahlan heyeti arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaparak hata etmiş, yanlış yapmıştır." ifadesini kullandı.



Hamaslı yetkililer ile Dahlan'ın heyeti arasında yapılan görüşmeleri "ihanet" olarak değerlendiren Rucub, "Mısır devlet olarak, Filistin halkının ihanete uğramasını kabul etmeyecek ve Filistin halkının sırtından bıçaklanmasına izin vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.



Rucub, Mısır'ın Fetih Hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki örgütler ile Hamas'ı bir araya getirecek bir platforma ev sahipliği yapması gerektiğini belirterek, Dahlan'ın heyeti ile Hamas arasındaki görüşmelerin Filistin halkının aleyhine olduğunu vurguladı.



Mısır yönetimi geçen şubat ayında terörle ilgili bir konferansa katılmak için Ürdün'den Mısır'a geçen Rucub'un Uluslararası Kahire Havaalanı'nda ülkeye girişine izin vermeyerek, Ürdün'e dönmesine neden olmuştu.



Mısır yönetimi, Hamas ve Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucu 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin verilmişti.



Hamas heyeti, haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği ve bir hafta süren Mısır ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde, Kahire yönetiminin "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.