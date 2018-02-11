Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu El-Ayneyn Açıklaması

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Sultan Ebu el-Ayneyn, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan sınırında bir "korku halinin olmasını engellemeye" çalıştığını söyledi.

Ebu el-Ayneyn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye ile tansiyonu yükseltmesinin, Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri'nde yeni bir denklem kurması için ABD'yi çekmeyi hedeflediğini belirtti.

"Netanyahu Lübnan sınırında korku halinin olmasını engellemeye çalışıyor" ifadesini kullanan Ebu el-Ayneyn, İsrail'in Lübnan sınırında duvar inşa etmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu Lübnanlıların kabul etmeyeceği bir kışkırtmadır. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Hizbullah'a yönelik kışkırtıcı eylemleri, İran'ın Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri'ndeki uzantısını engelleme girişimidir."

Ebu el-Ayneyn, bölgedeki mevcut gerginliğin savaşa doğru gideceğini öngörmediğini ancak sınırları ve niteliği tahmin edilemeyecek bir çekişmenin patlak verebileceğini dile getirdi.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında kullandığı roketlere ait kalıntıların Lübnan topraklarına düştüğü bildirilmişti.

İsrail, dün sabah erken saatlerde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki 2 pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, pilotlardan birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.