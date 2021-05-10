Fetih Hareketi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı savaş suçudur
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Fetih Hareketi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı savaş suçudur

Fetih Hareketi: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı savaş suçudur
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Fetih Sözcüsü Usame el-Kavasimi yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, savaş suçu işliyor ve katliam yapıyor. Gazze'de masum insanları ve çocukları öldürüyor ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandırıyor." ifadesini kullandı.

Filistin halkına daha fazla birlik olma ve kutsal mekanları hedef alan saldırılara karşı koyma çağrısı yapan Kavasimi, bu saldırıların tüm sonuçlarından İsrail'in sorumlu olacağını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Gazze'ye bugün düzenlediği saldırıda "3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü" duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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