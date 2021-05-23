Fetih Hareketi: Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fetih Hareketi: Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı

Fetih Hareketi: Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin "İsrail'i ve güvenlik anlayışını sarstığını" söyledi.

Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin "İsrail'i ve güvenlik anlayışını sarstığını" söyledi.

Filistin televizyonuna konuşan Rucub, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında direniş gruplarının gösterdiği başarıdan övgüyle söz etti.

Gazze'den atılan roketlerin İsrail'i ve güvenlik anlayışını sarstığını söyleyen Rucub, İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı şehirlerde ortak yaşam diye bir şey kalmadığını, İsrail'in ırkçı ve faşist bir yönetime sahip olduğunu ifade etti.

Rucub, mevcut durumda önceliğin "ulusal birlik hükümeti düşüncesi" olduğunu vurgulayarak, Filistin'in bölünmüşlüğünü sona erdirmenin ve milli bir ortaklık kurmanın yolunun ulusal diyalogdan geçtiğini aktardı.

Fetih yetkilisi, Hareket olarak Hamas'la ya da kapsayıcı olarak tüm Filistinli gruplarla ikinci bir diyalog sürecine hazır olduklarını belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Hamas'ın başını çektiği Gazze'deki direniş grupları tarafından 11 gün boyunca İsrail topraklarına yaklaşık 4 bin roket atıldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
İsrailli pilottan 'Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk' itirafı
İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fetih Hareketi: Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 16:19:44. #1.11#

title