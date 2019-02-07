Fetih Hareketi Devrim Konseyi Toplantısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan komplo ve projeleri kabul etmeyeceğini yineledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantısının açılışında konuşan Abbas, siyasi hayatta demokrasinin temel bir seçenek olmasının önemine işaret etti.

Abbas konuşmasında, mülteciler ve Kudüs'ün başı çektiği ulusal ilkelere bağlı olduğunu ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan komplo ve şüpheli planları kabul etmeyeceğini söyledi.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki Filistinli gruplardan yeni bir hükümetin kurulması yönündeki çalışmaların, Filistin meselesinin içinde bulunduğu hassas şartlarla mücadele etme amacını taşıdığına işaret etti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi 27 Ocak'ta, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ise 29 Ocak'ta istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuş, Abbas da Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini istemişti.

FKÖ çatısı altındaki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Ulusal Girişim Partisi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin, FKÖ çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümet kurulması yönündeki kararını reddetmiş ve böyle bir hükümete katılmayacaklarını duyurmuştu.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA