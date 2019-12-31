: Fetih Hareketi 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı

31.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:33

Filistin'deki Fetih Hareketi'nin, 55'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tören düzenlendi.

Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen tören, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kuruluş meşalesini yakmasıyla başladı.

Törene, Fetih Hareketi yetkililerinin yanı sıra diğer Filistinli grupların yöneticileri de katıldı.

Abbas, burada yaptığı konuşmada, 1965'te başlayan devrimin bugüne kadar devam ettiğini ve zafer elde edilene kadar da süreceğini söyledi.

Devlet Başkanı Abbas, "Bazıları bizim ilk günde ya da ilk yılda mücadeleden vazgeçeceğimiz öngörüsünde bulundu, bize karşı birçok komplo kuruldu ve biz bittiğimizi düşünüyorduk ancak her defasında küllerimizden yeniden doğduk." ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketi Başkanı Mahmud el-Alul da birçok engel ve zorlukla karşılaştıklarını, bu yolda bazı kişilerin pusulayı kaybettiğini ve hedeflerinden saptığını savundu.

Kaynak: AA

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