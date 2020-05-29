Fetih Duası'nın okunacağı Ayasofya görüntülendi Fetih Duası'nın okunacağı Ayasofya görüntülendi İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak.

Fetih Duası'nın okunacağı Ayasofya görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak. Program çerçevesinde, Ayasofya içinde Fetih Duası okunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıldönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu. İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak. Program çerçevesinde, Ayasofya içinde Fetih Duası okunacak. Fetih duasının okunacağı Ayasofya havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA