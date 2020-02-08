Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı
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Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, yakacak ve gıda yardımında bulundu.

08.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:10
Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), 'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, yakacak ve gıda yardımında bulundu.

Kuruluş başlattığı "2020 kış yardım kampanyası" kapsamında, İdlib ilinde rejimi ve destekçilerinin saldırıları neticesinde yerlerinden edilen yetim ve yardıma muhtaç ailelere 15 tır yardım ulaştırdı.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat AA muhabirine, Suriye'de kış aylarının çetin şartlarda geçtiğini belirterek, insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bulat, başlattıkları kış yardımı kampanyasında yakacak, gıda, un, su, battaniye, elbise ve muhtelif yardım malzemelerinin bulunduğu toplam 15 tırı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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