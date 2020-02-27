27.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:09

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM'lerde ve kafelerde toplantı organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA