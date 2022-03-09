Fetullah Gülen öldü mü? iddiası doğru mu? Yayıncı kuruluş konuya dair açıklama yaptı! Fethullah Gülen'in sağlık durumu nasıl?
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ABD'li bir kitap yayıncısı sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü ve terör örgütünü artık Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceğini iddia etmesinin ardından "Fethullah Gülen öldü mü?" sorusu gündeme geldi. Son olarak konuyla alakalı açıklama yapılmasının ardından detayları sizler için derledik.
"Fetullah Gülen öldü mü?" iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kısa sürede binlerce tweet atılan konu hakkında yayıncı kuruluşun açıklama yaptı.
FETÖ'nün ABD'deki yayıncıları Tughra Books ve Blue Dome Press'in Twitter hesaplarından Türkiye saatiyle 23.37'de terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu. Sosyal medyada gündem olan iddianın yer aldığı paylaşım kısa sürede silinirken, aynı paylaşımı yapan bir başka yayıncı ise hacklendiklerini öne sürdü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Gülen'in zehirlendiği ve durumunun kötü olduğu iddia edilmişti.
Yayıncı, FETÖ terör örgütünü artık Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceğini açıklayarak taziye mesajı yayınladı. Taziye ilanı formatındaki tweetler kısa süre sonra silindi.
FETÖ'nün ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022