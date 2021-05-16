Fethiyespor zora soktu
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Fethiyespor zora soktu

Fethiyespor zora soktu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarı final ilk maçında evinde İskenderun FK ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, 19 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarı final ilk maçında evinde İskenderun FK ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, 19 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı rakibine kaptırdı. İç saha avantajını kullanamayan lacivert-beyazlılar, yenilmemesine rağmen iç sahada kalesinde gol görerek işini zora soktu. İskenderun'da aynı coşkuyla mücadele ederek rövanş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini dile getiren teknik direktör Enver Ataçocuğu, "Bu takım şampiyon olacak" dedi.

Farklı galip gelebilecekleri bir müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını belirten genç teknik adam, "Maçın hakkı bu değildi. İlk düdükten son düdüğe kadar galibiyeti kovaladık. Takımımız elinden geleni yaptı, kazanmak için çok uğraş verdiler. Fırsatları değerlendirsek 4-5 farkla galip gelebilirdik. Önemli olan sergilediğimiz oyundu. İstekli ve arzulu futbol bize umut verdi. Bu takımın 2'nci Lig'e çıkacağına yürekten inanınoyurz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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