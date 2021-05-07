Fethiyespor yarı final kapısını araladı
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Fethiyespor yarı final kapısını araladı

Fethiyespor yarı final kapısını araladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'a kaldıktan sonra çeyrek finalin ilk maçında Yomraspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fethiyespor, büyük avantaj yakaladı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'a kaldıktan sonra çeyrek finalin ilk maçında Yomraspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fethiyespor, büyük avantaj yakaladı. Rakibini dış sahada Yakup'un golleriyle geçen Fethiye, evindeki rövanş öncesi yarı finale çok yaklaştı. Fethiyespor, İlçe Stadı'nda 10 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte adını Play-Off'ta yarı finale yazdıracak. 

Fethiye, deplasmanda 2 gol attığı rakibine 1-0 yenilse dahi tur atlayan taraf olacak. Muğla temsilcisi yarı finale çıkarsa Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. İskenderun, normal sezonun son haftasında 2-1 yenip şampiyonluktan ettiği Kütahya'yı Play-Off'un ilk maçında da iç sahada 1-0 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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