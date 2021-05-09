Fethiyespor yarı final için sahada
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Fethiyespor yarı final için sahada

Fethiyespor yarı final için sahada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yomraspor'u 2-1 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Fethiyespor yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yomraspor'u 2-1 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Fethiyespor yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Her türlü galibiyet ya da beraberlikte rakibini eleyecek Fethiyespor, Yomraspor'a 1-0 yenilse bile turu geçen taraf olacak. Trabzon temsilcisinin 3-2 ve üstü tek farklı galibiyeti halinde Fethiyespor havlu atacak.

Yomraspor, 90 dakikayı 2-1 üstün bitirirse uzatma dakikaları oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları kazananı belirleyecek. Turu geçecek takım Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde rakip olacak. İlk maçı İskenderun FK evinde 1-0 kazandı. Fethiyespor'da attığı 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Anıl Gir ile Cem, Kutay, Hüseyin ve İbrahim Ethem sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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