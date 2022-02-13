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Fethiyespor'un konuğu Ofspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fethiyespor'un konuğu Ofspor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunu averajla Esenler Erokspor'a kaptıran zirve takipçisi Fethiyespor, yarın evinde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunu averajla Esenler Erokspor'a kaptıran zirve takipçisi Fethiyespor, yarın evinde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekibin sahasının bakımda olması nedeniyle Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde 46 puanla şampiyonluk mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, Play-Off yarışı veren 36 puanlı Ofspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Esenler, Ofspor, Spor, Haberler

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