Fethiyespor Teknik Direktörü Toros: Şampiyonluğa inanarak hazırlanıyoruz
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Fethiyespor Teknik Direktörü Toros: Şampiyonluğa inanarak hazırlanıyoruz

15.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:22
Fethiyespor Teknik Direktörü Toros: Şampiyonluğa inanarak hazırlanıyoruz

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını 32 puanla lider tamamlayan Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros camiaya önemli mesajlar verdi.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını 32 puanla lider tamamlayan Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros camiaya önemli mesajlar verdi.

Camianın desteğini ve enerjisini yanlarında hissettiklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Arkadaşlığın getirdiği başarıyı yakalayıp, ligin ilk yarısını iç sahadaki tüm maçlarını kazanan tek takım olarak kapattık. Dış saha maçlarımızdaki oyunumuzun karşılığını ise alamadık. Mucize denebilecek durumlardan dolayı puan kayıpları yaşadık. Altyapıdan kazandırdığımız oyuncularımızı şampiyonluk yolunda cesaretle ve bir o kadar da inançla zorluk derecesi yüksek maçlarda oynatarak Fethiyespor'un ve Türk futbolunun geleceğine kazandırmaya çalıştık. Ligin zorlu geçecek ikinci yarısına da tempolu, üst düzey motivasyon ve şampiyonluğa inanarak hazırlanıyoruz. Tüm camiamızın çok istediği şampiyonluğu Fethiye'ye getirmek istiyoruz" dedi. 


- Fethiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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