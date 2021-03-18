Fethiyespor takipte
18.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:50
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 maç galibiyete hasret kalınca liderlikten inen, geçen haftayı da bay geçen Fethiyespor, evinde Ceyhanspor engelini aşarak zirve takibini sürdürdü.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 maç galibiyete hasret kalınca liderlikten inen, geçen haftayı da bay geçen Fethiyespor, evinde Ceyhanspor engelini aşarak zirve takibini sürdürdü. Bu sezon çıktığı 12 maçın 10'unu kazanıp 2 beraberlik aldığı evindeki müthiş performansıyla yarıştan kopmayan Fethiyespor, bitime 8 maç kala Belediye Kütahyaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı