Fethiyespor Soner'le anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten, "Kariyerinde 255 maça çıkan Soner, Vanspor FK ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Soner Birinci'ye hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Soner geçen sezon Osmaniye ekibinde 26 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı