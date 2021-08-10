Fethiyespor Soner'le anlaştı
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Fethiyespor Soner'le anlaştı

Fethiyespor Soner'le anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Fethiyespor, transferde geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten, "Kariyerinde 255 maça çıkan Soner, Vanspor FK ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Soner Birinci'ye hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Soner geçen sezon Osmaniye ekibinde 26 karşılaşmada görev aldı.


Fethiyespor Soner'le anlaştı
Fethiyespor Soner'le anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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