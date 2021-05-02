Fethiyespor Play-Off'a bilenecek
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Fethiyespor Play-Off'a bilenecek

Fethiyespor Play-Off'a bilenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6-2'lik Çengelköyspor galibiyetiyle sezonu 58 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off'tan hedefine ulaşmaya çalışacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6-2'lik Çengelköyspor galibiyetiyle sezonu 58 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off'tan hedefine ulaşmaya çalışacak. Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Muğla temsilcisi, çeyrek finalde eşleştiği rakibi Yomraspor'a 6 Mayıs Perşembe günü konuk olup 10 Mayıs Pazartesi evinde rövanşa çıkacak. Fethiye, rakibine üstünlük sağlaması halinde yarı finalde Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. 

Ligde bu sezon grup sayısının 4'e çıkmasıyla Play-Off formatı da değişmiş, final oynayan takımların 5 maç yapacağı sistem getirilmişti. Fethiye, normal sezonda evinde 1-0 mağlup ettiği Yomraspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Fethiyespor, son hafta bu sezon takımdan liderlik koltuğunda ayrılıp grupta Nazilli Belediyespor'un dümenine geçen teknik direktör Mesut Toros'un yeni takımını şampiyon olarak 2'nci Lig'e taşımasının burukluğunu da yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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