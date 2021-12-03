Fethiyespor'la Karşıyaka puan yarışında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiyespor'la Karşıyaka puan yarışında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiyespor'la Karşıyaka puan yarışında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor'la son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, yarın Ege derbisinde rakip olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor'la son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 34 puanla, en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede olan Fethiyespor, iç sahada bu sezon daha önce oynadığı 7 maçı da kazanmayı başardı. Sezona çok kötü başladıktan sonra 4 maçtır yenilmeyen, son 2 maçını üst üste kazanan Kaf-Kaf, haftaya 19 puanla 11'inci sırada başladı. Fethiye, evinde yine kazanıp koltuğunu sağlamlaştırmak isterken, Karşıyaka ise rakibine bu sezon bir ilki yaşatarak Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyor.


PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

 TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

 Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title