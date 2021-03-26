Fethiyespor kendini yaktı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon daha önce evinde çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlikle rakiplerine sahayı dar eden Fethiyespor, devreyi 1-0 önde tamamladığı sınavda Mardin Fosfatspor'a 2-1 yenilip ilk yenilgisiyle tanışırken, şampiyonluk yarışında büyük fırsatı tepti.