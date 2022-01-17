Fethiyespor kaldığı yerden

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarının son 6 maçını kazandıktan sonra ikinci devrenin ilk sınavında evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u da 1-0 mağlup ederek 7'de 7 yapan lider Fethiyespor, seyircisi önünde çıktığı 10 karşılaşmada 30 puan kazanarak büyük alkış topladı. En yakın takipçisi Esenler Erokspor'un 9 puan önünde yer alan 46 puanlı lider Fethiyespor, rakibiyle arasındaki puan farkını koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fethiye ekibi, 21 puan topladığı son 7 maçta kalesini gole kapattı. Bu 7 müsabakanın 6'sını 1-0'lık skorlarla kazanan lacivert-beyazlılar, bu periyotta 9 kez rakip fileleri sarstı. Fethiyespor bu hafta takipçisi Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri