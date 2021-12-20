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Fethiyespor ilk yarıya damga vurdu

Fethiyespor ilk yarıya damga vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Fethiyespor, sezonun ilk yarısını tüm liglerin gol, galibiyet ve puan rekoruyla bitirdi.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Fethiyespor, sezonun ilk yarısını tüm liglerin gol, galibiyet ve puan rekoruyla bitirdi. Son olarak evinde Belediye Derincespor'u da 1-0 yenen Fethiye, bu hafta itibariyle Türkiye'deki profesyonel liglerin 17 maçta 13 galibiyetle en çok kazanan, 39 golle en çok gol atan, 43 puanla en çok puan toplayan takımı konumunda. En yakın rakibinin 9 puan önünde şampiyonluğa koşan Fethiyespor, sezonun ilk yarısında 5 galibiyet, 3 galibiyet ve son olarak 6 galibiyetlik kazanma serileri yakaladı. Fethiye, 6 galibiyet aldığı son haftalarda bu maçların 5'ini 1-0'lık sonuçlarla kazanıp ilginç bir istatistiğe imza attı.


- Fethiye

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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