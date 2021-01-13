Fethiyespor ikinci yarıya bileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fethiyespor ikinci yarıya bileniyor

13.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:37
Fethiyespor ikinci yarıya bileniyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Fethiyespor, maratonun ikinci etabına Ölüdeniz Tesisleri'nde hazırlanıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Fethiyespor, maratonun ikinci etabına Ölüdeniz Tesisleri'nde hazırlanıyor. Teknik Direktör Mesut Toros yönetiminde gerçekleştirilen ikinci yarının ilk antrenmanına özel izinli olan Sabri Turgut, Kubilay Mert Akış ve hafif sakatlığı bulunan Serhat Mutlu katılmadı. Fethiyespor, ara transfer döneminde yapacağı 3-4 nokta takviyeyle şampiyonluğu rakiplerine kaptırmamayı hedefliyor. Taraftarın statlardan uzak olduğu koronavirüs pandemisi döneminde kulübe destek sağlamak için daha önce tribüne taraftarların fotoğraflarını yerleştiren yönetim, destek toplamak için bayrak kampanyası da başlattı. Kampanyaya ilk desteği Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fikri Sağlar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Seda Sayan Ajda Pekkan Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiyespor ikinci yarıya bileniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 12:41:56. #1.15#
title