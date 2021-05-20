Fethiyespor havlu attı
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Fethiyespor havlu attı

Fethiyespor havlu attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig'de Fethiyespor, 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönüş hedefini ıskalamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Misli.com 3'üncü Lig'de Fethiyespor, 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönüş hedefini ıskalamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Bu sezon ligde 2'nci Grup'u teknik direktör Mesut Toros yönetiminde uzun süre lider götüren Fethiye, Toros görevden ayrılıp aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'un dümenine geçtikten sonra zirveden inip Play-Off'a kaldı. Play-Off'ta ilk turda Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenip evindeki 1-0'lık mağlubiyete rağmen tur atlamayı başaran Fethiye, yarı finalde İskenderun FK engeline takıldı. Rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan Muğla temsilcisi, dün deplasmandaki rövanş mücadelesinde 90+6'ncı dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olup finali göremeden sezonu tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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