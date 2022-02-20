Fethiyespor hata yapmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiyespor hata yapmadı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fethiyespor hata yapmadı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta fırtına gibi estiği sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 9 puan önde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda üst üste 4 mağlubiyetle zirveden inen Fethiyespor, son sıradaki Kardemir Karabükspor deplasmanında hata yapmadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta fırtına gibi estiği sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 9 puan önde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda üst üste 4 mağlubiyetle zirveden inen Fethiyespor, son sıradaki Kardemir Karabükspor deplasmanında hata yapmadı. Muğla temsilcisi, art arda yenilgilerle gördüğü kabusa yalnız 1 puanı bulunan zayıf rakibini deplasmanda 3-0 yenerek son verdi. Haftalar sonra moral tazeleyen Fethiyespor, 23 maçta 49 puana ulaşarak şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Fırtına, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title