Fethiyespor gururlu
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Fethiyespor gururlu

12.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:09
Fethiyespor gururlu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Fethiyespor, profesyonel liglerde evinde puan kaptırmayan tek takım oldu.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Fethiyespor, profesyonel liglerde evinde puan kaptırmayan tek takım oldu.

Türkiye'deki profesyonel liglerdeki 145 takım arasında yalnız Fethiyespor bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde 8'de 8 yapan Fethiye, 23 gol atarken kalesinde yalnız 2 gol gördü. İkinci yarı maratonu öncesi hazırlıklara teknik direktör Mesut Toros yönetiminde tesislerinde başlayacak Fethiye, ara transferde nokta takviyelerle şampiyonluk hedefine ulaşmayı planlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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