Fethiyespor finallerde ilk sınavında

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off çeyrek finalde eşletiği Yomraspor'la ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, Play-Off çeyrek finalde eşletiği Yomraspor'la ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Normal sezonda evinde 1-0 mağlup ettiği rakibine Trabzon'da 2-0 yenilen Fethiyespor, çeyrek finalde 10 Mayıs'ta iç sahada oynayacağı rövanş öncesi deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Fethiye temsilcisi turu geçmesi halinde Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde rakip olacak. Lacivert-beyazlı takımda attığı 18 golle grubu gol kralı olarak tamamlayan Anıl Gir, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Fethiyespor Teknik Direktörü Enver Ataçocuğu hedeflerinin 2'nci Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, "İlk Play-Off maçımızdan galibiyetle ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı