Fethiyespor farkı eritiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahta 02 Spor'u 2-1 mağlup eden Fethiyespor, zirveye bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahta 02 Spor'u 2-1 mağlup eden Fethiyespor, zirveye bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Lider Belediye Kütahyaspor'un evinde Karaman Belediyespor'la 1-1 berabere kaldığı 27'nci haftayı zaferle kapatan lacivert-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'dan 4'e düşürdü. Ligde 30'uncu haftada zirve için yarıştığı Kütahya ekibiyle evinde erken finale çıkacak Fethiyespor, şampiyonluk için rakibinin puan kaybını bekleyip seri galibiyetler almaya çalışacak. Muğla temsilcisi sezonu uzun süre lider götürdükten sonra koltuğunu kaptırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı